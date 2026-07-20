Cronaca
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20/07/2026 20:26

Black out a Scoglitti, dopo Marina di Ragusa

Senza energia elettrica per 12 ore.

di Redazione

Meteo: Vittoria 31°C Meteo per Ragusa

Vittoria – Dopo Marina di Ragusa, è toccato a Scoglitti. Nella notte tra domenica e lunedì la frazione rivierasca di Scoglitti è rimasta senza fornitura di energia elettrica dalle 21 di domenica alle 9 di stamani.

Le temperature altissime di queste ore hanno portato all’uso di elettrodomestici per abbassare la colonnina di mercurio come condizionatori e simili. Tale sovraccarico energivoro ha determinato il black out protrattosi per ben 12 ore.

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