Black out a Scoglitti, dopo Marina di Ragusa

Vittoria – Dopo Marina di Ragusa, è toccato a Scoglitti. Nella notte tra domenica e lunedì la frazione rivierasca di Scoglitti è rimasta senza fornitura di energia elettrica dalle 21 di domenica alle 9 di stamani.

Le temperature altissime di queste ore hanno portato all’uso di elettrodomestici per abbassare la colonnina di mercurio come condizionatori e simili. Tale sovraccarico energivoro ha determinato il black out protrattosi per ben 12 ore.

© Riproduzione riservata