Black out serali a Sampieri bassa, terzo incidente in pochi giorni al moletto. 32enne di Cava d’Aliga batte la testa, soccorso

Scicli – A causa degli alti consumi energetici l’Enel non riesce a garantire l’erogazione elettrica a Sampieri bassa, dove ogni sera si registrano black out. E stasera si è verificato il terzo incidente di una sequela che si ripete ormai con puntualità.

Un giovane di 32 anni di Cava d’Aliga è scivolato sullo scalo di alaggio rimasto al buio a causa del black out e ha sbattuto violentemente la testa a terra. Alcune persone presenti sono intervenute per soccorrerlo e hanno chiamato l’ambulanza. Il giovane sanguinava vistosamente.

Proprio ieri, a causa del black out, una donna era scivolata rompendosi il femore. E questa settimana un signore è caduto a terra riportando ferite alla testa. Il teatro di questi incidenti è sempre il moletto di Sampieri, dove lo scalo di alaggio è particolarmente scivoloso e insidioso, soprattutto se la sera resta al buio.

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