Blitz dei Nas all’Anffas di Modica: presidente ai domiciliari, sequestrati documenti e computer

Modica – Il presidente dell’Anffas di Modica è stato posto agli arresti domiciliari al termine di un’operazione eseguita dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas), su delega della Procura della Repubblica competente. Al momento non sono stati resi noti i reati contestati né i dettagli dell’inchiesta.

L’esecuzione della misura cautelare è stata supportata dai militari della Compagnia dei Carabinieri di Modica. Contestualmente sono state effettuate perquisizioni nel corso delle quali i militari hanno sequestrato copiosa documentazione amministrativa e computer, che saranno ora analizzati nell’ambito delle indagini.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura, punta a ricostruire la gestione dell’associazione e gli accertamenti sono tuttora in corso. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori particolari sull’inchiesta e sulle ipotesi di reato contestate all’indagato e se altre persone risultano iscritte nel registro degli indagati.

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