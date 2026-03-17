Bloccato dentro il passaggio a livello, furgone travolto da un treno

Enna – Un incidente ferroviario si è verificato questa mattina lungo la linea Palermo–Catania, nel tratto compreso tra Enna e Leonforte. Un treno ha travolto un furgoncino rimasto bloccato all’interno di un passaggio a livello regolarmente chiuso, in prossimità di una curva.

Secondo le prime informazioni, il mezzo non sarebbe riuscito a liberarsi dai binari prima dell’arrivo del convoglio. L’impatto non ha provocato feriti, ma ha reso necessario l’intervento dei soccorritori e delle autorità competenti. A seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del veicolo.

© Riproduzione riservata