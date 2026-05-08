Bloccato lo spaccavetri che infrangeva i lunotti delle auto in sosta per rubare

Catania – La polizia di Catania ha arrestato un cittadino marocchino per aver danneggiato diverse macchine parcheggiate in via Luigi Sturzo, nel cuore del centro storico. Gli agenti sono intervenuti dopo le segnalazioni di alcuni cittadini che hanno visto lo straniero mentre passava in rassegna le auto parcheggiate in strada, distruggendo i vetri e rovistando all’interno alla ricerca di oggetti di valore.

Le pattuglie in moto della polizia hanno bloccato l’uomo armato di una grossa corda con un puntale in ferro usata per mandare in frantumi i vetri delle auto. All’arrivo degli agenti, l’uomo aveva già distrutto i vetri di cinque macchine e in alcune aveva pure rovistato per portare via quanto trovato sui sedili o nei vani portaoggetti.

L’arrestato, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio con il rito per direttissimo, al termine del quale l’ufficio immigrazione avvierà l’iter per l’espulsione.

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