Condividi "Bolletta del gas, tra geopolitica e mercato libero: cosa sta succedendo e come difendersi" sui social

Il conto dell’instabilità globale arriva puntuale nelle cassette delle lettere degli italiani, sotto forma di bolletta del gas. Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente complesso per le famiglie che si riscaldano a metano: dopo una relativa stabilità nei mesi invernali, la primavera ha portato con sé nuove tensioni sui mercati energetici, spinte questa volta non dalla guerra in Ucraina (come accaduto nel 2022), ma dalle fiamme che si sono riaccese nel Medio Oriente.

A marzo 2026 la geopolitica ha riscritto le regole del mercato energetico: le tensioni intorno allo Stretto di Hormuz hanno fatto schizzare le quotazioni del gas naturale, trasformando quella che di solito è la stagione del sollievo sulle bollette in una fase di rincari improvvisi. Il rischio non riguarda tanto la disponibilità fisica del gas, dato che l’Europa ha diversificato le proprie forniture, riducendo la dipendenza dalla Russia e aumentando le importazioni di GNL da Stati Uniti e Norvegia, quanto la volatilità dei prezzi, che si trasmette rapidamente alle tariffe applicate ai consumatori finali.

Trovare le offerte gas per la casa più adatte alle proprie esigenze è diventato oggi più che mai un passaggio strategico per chi vuole mettere al riparo il proprio budget domestico da queste oscillazioni.

I numeri che pesano sul portafoglio

Le stime aggiornate a fine marzo 2026 indicano un aumento medio di 477 euro annui per il gas per una famiglia tipo — quella con consumi di circa 1.400 Smc all’anno — portando la spesa energetica complessiva a quasi 2.952 euro, con un incremento del 21,5% rispetto alle previsioni iniziali per il 2026.

Il prezzo della materia prima gas stabilito da ARERA per il Servizio di Tutela della Vulnerabilità è attualmente pari a 0,557699 euro per standard metro cubo, in netto aumento rispetto ai mesi precedenti. A febbraio 2026 il valore era di 0,376788 euro/Smc: in poco più di un mese il prezzo è cresciuto del 48%.

La fragilità strutturale dell’Italia è evidente nei numeri: il Paese importa il 95% del gas e il 91% del petrolio che consuma. In questo quadro, il gas pesa per circa il 50% nella produzione di energia elettrica, il che significa che ogni tensione sui mercati internazionali si trasferisce rapidamente sul prezzo dell’energia.

Fisso o variabile? Il dilemma di chi cerca una tariffa

Il mercato del gas continua a essere caratterizzato da forte instabilità, con prezzi influenzati dalle tensioni geopolitiche e dall’andamento delle materie prime. Sempre più famiglie stanno valutando offerte a prezzo fisso, che consentono di sapere in anticipo quanto si spenderà nei prossimi 12 o 24 mesi, indipendentemente da ciò che accade sui mercati internazionali. Chi ha sottoscritto una tariffa a prezzo fisso non subisce gli aumenti fino alla scadenza del contratto attivo: un vantaggio concreto in una fase come quella attuale.

Chi invece è rimasto su una tariffa indicizzata al PSV — l’indice di riferimento del mercato all’ingrosso del gas in Italia — si trova esposto alle oscillazioni quotidiane. Il PSV tende ad alzarsi nei mesi freddi per il maggiore utilizzo legato al riscaldamento, per poi calare in primavera-estate con il calo dei consumi domestici. L’estate può quindi rappresentare un momento favorevole per valutare un cambio di tariffa, prima che i prezzi tornino a salire con l’autunno.

Un’opportunità da non perdere: cambiare fornitore è più semplice

Dal 2026, il passaggio da un fornitore a un altro richiede solo 24 ore per la parte tecnica, grazie al cosiddetto switching lampo introdotto dall’ARERA in recepimento della direttiva europea. Una novità che cambia le regole del gioco per i consumatori: non è più necessario aspettare settimane o mesi per passare a un’offerta più conveniente.

In questo scenario, il vero margine di manovra per le famiglie resta nelle proprie abitudini e nelle scelte contrattuali: piccoli cambiamenti nel consumo e la scelta di un’offerta competitiva possono tradursi in risparmi significativi nel medio periodo.

Per orientarsi tra le proposte disponibili sul mercato libero, confrontare le tariffe è il primo passo. Sulla sezione Tariffe di Segugio.it è possibile analizzare e mettere a confronto le offerte dei principali fornitori, filtrando per tipologia di contratto, prezzo fisso o indicizzato, e profilo di consumo. Uno strumento utile soprattutto in un momento in cui scegliere bene può fare la differenza sulla bolletta dei prossimi mesi.

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