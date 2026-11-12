Bollette del gas: come valutare le offerte prima dell’inverno

Secondo la stima preliminare diffusa dall’Istat il 30 ottobre 2026, a ottobre i prezzi al consumo sono cresciuti del 5,4% su base annua (4,2% a settembre), con i beni energetici regolamentati a +59,5% e quelli non regolamentati a +29,4%. Pesa anche il gas all’ingrosso: il valore della materia prima per i clienti vulnerabili serviti dal servizio di tutela della vulnerabilità, fissato da ARERA, è passato da 46,01 euro/MWh di aprile 2026 a 88,36 di ottobre 2026. Prima di riaccendere il riscaldamento vale quindi la pena riprendere in mano le bollette del gas. Per una famiglia che vuole avere sotto controllo le spese domestiche, la prima cosa da capire è l’ammontare dei consumi annui di gas da riscaldamento e quali sono le condizioni economiche del contratto di fornitura in corso.

Anche per i residenti in provincia di Ragusa, la verifica deve partire dall’uso reale della fornitura: una casa in cui il metano alimenta soltanto cucina e acqua calda ha esigenze diverse da un’abitazione dove serve anche per riscaldare gli ambienti.

La prima operazione da fare è quindi la lettura del contratto attuale. Quanto si consuma in un anno? Quanto pesa la quota fissa del contratto? Quando scadono le condizioni offerte dal fornitore? Gli eventuali sconti richiedono servizi o modalità di pagamento specifici, diversi da quelli iniziali?

Il prezzo del gas è soltanto una parte del confronto

Nel valutare una tariffa, l’attenzione dell’utente si concentra spesso sul prezzo per metro cubo. È però necessario conoscere anche gli altri corrispettivi previsti dall’offerta, su tutti la quota fissa annua che viene richiesta.

Esistono strumenti di analisi offerti da ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che prendono in considerazione sia il costo fisso che quello legato ai consumi nella valutazione delle condizioni economiche di un’offerta di luce e gas. Una quota fissa più elevata rischia di “mangiare” il vantaggio di un prezzo della materia prima più basso, soprattutto quando si fa un consumo parco di gas per abitazione.

Prima di scegliere occorre quindi recuperare il dato sul consumo annuo di gas, verificare le condizioni applicate dal proprio fornitore e confrontare le proposte sullo stesso consumo.

Tra le clausole da leggere con più attenzione vi sono quelle sulla durata delle condizioni economiche offerte, sulle modalità di pagamento e sugli eventuali requisiti per ottenere gli sconti.

Per una prima ricognizione è possibile consultare le offerte gas su Facile.it, verificando quali proposte siano disponibili per la propria utenza e approfondendo i relativi documenti contrattuali.

Prezzo fisso o variabile: cosa controllare

Un altro dato importante è il meccanismo di aggiornamento del prezzo. Come spiega ARERA nella guida alle condizioni di fornitura, nelle offerte a prezzo fisso il prezzo del gas naturale resta invariato per almeno dodici mesi; in quelle a prezzo variabile segue invece un indice di riferimento, per esempio legato al mercato all’ingrosso. Il riquadro dedicato all’offerta nella bolletta permette di individuare la tipologia del contratto e la formula applicata.

Nella scelta del fornitore bisogna leggere tutti questi parametri, la loro durata e i fattori che concorrono al costo finale in bolletta.

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