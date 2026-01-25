Bomba al bancomat del Monte Paschi, ma il colpo notturno alla banca fallisce

Sortino, Siracusa – Un boato nella notte, l’ingresso sventrato e la fuga precipitosa. È fallito l’assalto alla filiale del Monte dei Paschi di Siena di Sortino, dove ignoti hanno fatto esplodere l’accesso con l’obiettivo di abbattere la parete e raggiungere il locale che custodisce lo sportello bancomat.

Il colpo non è stato portato a termine: i malviventi, temendo di perdere tempo e con l’allarme già scattato, si sono dileguati prima dell’arrivo dei carabinieri.

L’episodio si inserisce in una sequenza ravvicinata di azioni criminali che, a poco più di due settimane di distanza, hanno preso di mira almeno due istituti bancari della zona montana della provincia di Siracusa. A Palazzolo Acreide una gang era riuscita a portare a segno il colpo facendo esplodere un ordigno e impossessandosi del bancomat, con un bottino stimato in circa 100 mila euro. A Buccheri, invece, l’assalto era avvenuto con modalità diverse: un escavatore utilizzato per scardinare l’ingresso. Resta da capire se c’è un’unica mano dietro questi fatti: un aspetto su cui sono al lavoro le forze dell’ordine ed i magistrati della Procura di Siracusa che hanno in mano l’inchiesta.

© Riproduzione riservata