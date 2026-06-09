Bomba al bancomat della Banca Agricola, ma salta anche il colpo

Carlentini, Siracusa – Notte di paura a Carlentini, dove alle 2.40 una violenta esplosione ha sventrato il bancomat dell’agenzia BAPS di via Roma a ridosso di piazza Diaz.

Il colpo tuttavia fallito: l’eccessiva potenza della deflagrazione ha distrutto i dispositivi di erogazione senza però consentire ai malviventi di portare via il contante. L’esplosivo ha completamente deformato e divelto la struttura dell’ATM, rendendo i locali inagibili e diffondendo detriti lungo la strada. Il boato devastante, simile a una bomba, ha squarciato il silenzio del cuore della notte, svegliando di soprassalto i residenti nel pieno centro cittadino mentre la banda era in azione.

I banditi, probabilmente traditi da un calcolo errato sul potenziale dell’esplosivo impiegato, si sono visti costretti a fuggire a mani vuote, lasciando sul posto la cassaforte intatta ma irraggiungibile. L’allarme è scattato immediatamente.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione che hanno avviato i rilievi tecnici del caso. Gli inquirenti hanno già dato il via alle indagini e stanno acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della banca e della piazza nonché delle attività commerciali limitrofe. Le immagini potrebbero rivelare dettagli decisivi, come le vie di fuga utilizzate e il numero esatto dei componenti del commando.

L’episodio, infatti, segue a stretto giro un altro grave assalto notturno avvenuto nelle scorse settimane nella vicina Lentini, ai danni della filiale BNL di piazza Beneventano. In quel caso, a differenza di quanto accaduto a Carlentini, i malviventi riuscirono a far saltare lo sportello e a dileguarsi con il bottino. Ora è caccia alla banda.

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