Bomba al postamat delle Poste di Aci Castello, ma l’assalto con la “tecnica della marmotta” fallisce

Aci Castello, Catania – La tecnica utilizzata è sempre la stessa – quella della “marmotta” con i malviventi che piazzano l’esplosivo per fare saltare lo sportello Atm e rubare i soldi: stavolta – e non è la prima – è toccato al Postamat dell’ufficio postale di via Tripoli 148 a Ficarazzi, frazione di Aci Castello (nella foto). L’esplosione ha reso inagibile l’ufficio postale, ma la cassaforte non è stata asportata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile di Acireale, la Sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale e gli artificieri.

La “tecnica della marmotta” è un metodo criminale utilizzato per assaltare i bancomat (Atm), recentemente sperimentata in diverse occasioni nella provincia di Catania, in particolare a Mascalucia e nelle zone limitrofe. Ecco in cosa consiste. Cos’è la “Marmotta”: Si tratta di un ordigno esplosivo artigianale, solitamente una piastra di ferro o una lastra metallica a forma di “L” su cui viene fissato dell’esplosivo. Il Funzionamento: I malviventi inseriscono forzatamente questa lastra nella fessura da cui escono le banconote dell’ATM. L’esplosivo viene fatto detonare, scardinando lo sportello e permettendo di accedere al denaro contenuto nelle cassette di sicurezza.

Il mese scorso i carabinieri del Comando provinciale hanno arrestato una banda specializzata negli assalti ai bancomat, scoprendo in un garage “covi” con esplosivi, attrezzature e anche sostanze stupefacenti.

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