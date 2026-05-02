Bomba contro la banca, banda porta via il bancomat

Lentini, Siracusa – Un ordigno è stato fatto esplodere questa notte intorno alle tre contro il bancomat dell’agenzia Bnl di piazza Beneventano, nel centro storico di Lentini, nel Siracusano, a pochi metri dal municipio. L’esplosione ha sventrato la porta d’ingresso della filiale consentendo ai malviventi di asportare lo sportello del bancomat.

La fuga è avvenuta presumibilmente a bordo di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non vi sono stati feriti, ma paura tra i residenti svegliati di soprassalto dall’esplosione. L’episodio si inserisce in una serie di assalti analoghi che da gennaio 2026 colpisce la provincia di Siracusa.

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