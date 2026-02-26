Bomba della seconda guerra lungo la Ragusa-Catania, il 1 marzo la bonifica

Ragusa – Nella mattinata di domenica 1 marzo, a partire dalle ore 7:00, si svolgeranno, a cura del IV Reggimento Genio Guastatori di Palermo, le operazioni di bonifica e brillamento del materiale esplodente rinvenuto lungo la S.S. 514 Ragusa -Catania, km 1+400.

La pianificazione delle operazioni si è svolta nell’ambito di una dedicata riunione di coordinamento svoltasi presso la Prefettura di Ragusa, nel corso della quale si è convenuto, con tutti gli attori coinvolti, di svolgere l’attività di brillamento nella giornata di domenica, al fine di ridurre al minimo i disagi per la popolazione.

Nell’occasione, al fine di garantire lo svolgimento delle suddette operazioni in condizioni di massima sicurezza, sarà predisposta una zona di rispetto, dal raggio di 200 m che comporterà per tutta la durata delle operazioni, l’interdizione al traffico veicolare della S.S. 514, dal km 0 + 000 al km 11 + 900.

L’ANAS ha, in proposito, adottato apposita ordinanza di chiusura al traffico dalle ore 7:00 alle ore 12:00. In tale arco temporale, d’intesa con la Polizia Stradale, sono stati previsti due percorsi alternativi, individuati nella Strada SP7 e nella Strada S.S. 115, che saranno opportunamente segnalati.

