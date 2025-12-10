Cronaca
Bonifica complessa di una bomba d’aereo nel Comune di Comiso il 13 dicembre prossimo

Pesa 250 chili

di Redazione

Comiso –  Sabato 13 dicembre, nel territorio del Comune di Comiso, con il coordinamento della Prefettura di Ragusa, i militari dell’Esercito Italiano del 4° Reggimento Genio Guastatori di Palermo effettueranno un’operazione di bonifica complessa, di una bomba d’aereo di 250 Kg rinvenuta all’interno di un fondo agricolo.

Sarà necessario evacuare i residenti per un raggio di circa 500 metri dal luogo di ritrovamento. Lo comunica il 4° Reggimento Genio Guastatori.

