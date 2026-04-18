Bonus voli prorogato fino al 31 luglio, ma c’è chi aspetta ancora i rimborsi di agosto 2025

La Regione proroga dal 28 febbraio fino al 31 luglio 2026 il bonus voli per i residenti in Sicilia, ma c’è ancora chi attende i rimborsi di viaggi effettuati ad agosto scorso. Sono diversi infatti gli utenti che collegandosi alla piattaforma dell’assessorato alle Infrastrutture, mobilità e trasporti per richiedere gli sconti hanno pratiche che risultano “in erogazione”, ma che non sono stati ancora pagati. Ballano circa 2 milioni di euro per le istanze presentate nel mese di settembre 2025, come si evince dai decreti di liquidazione emessi dal dirigente responsabile del servizio lo scorso 15 dicembre: 730 mila euro per chi ha il 25% e 1,3 milioni per chi ha diritto a un ribasso del 50% ovvero studenti, disabili con almeno il 67% di invalidità e coloro che hanno un Isee inferiore a 15 mila euro.

Le pratiche di dicembre non ancora pagate

C’è per esempio il caso di un viaggiatore che ha caricato le domande lo scorso 2 settembre per un Palermo-Trieste andata e ritorno effettuato tra il 6 e il 13 agosto e che dovrebbe ricevere una novantina di euro. Dalla Regione fanno sapere che “le somme sono state ferme per un problema di liquidità in cassa che comunque è già stato risolto e nei prossimi giorni i richiedenti riceveranno l’accredito dovuto”.

Tutte le altre istanze in attesa

E se le pratiche inviate a settembre dovrebbero essere definite a breve, ci sarà chiaramente da aspettare un po’ di più per tutte le altre istanze caricate in piattaforma nei mesi successivi. Quelle di novembre, a esempio, risultano ancora “in lavorazione”, quelle di dicembre sono nella fase precedente di “presa in carico” e quelle di gennaio 2026 “in elaborazione”. Un’attesa comunque nella media dell’iniziativa lanciata dal governo guidato da Renato Schifani nel novembre 2023 e prorogata di volta in volta per provare a mitigare il prezzo dei biglietti aerei, spesso alto soprattutto a ridosso delle festività e in piena estate.

Bonus voli presi in carico o in lavorazione

L’ultima proroga e la serie di sviste

L’ultima estensione del periodo di validità del bonus è arrivata nei giorni scorsi. Dopo aver pubblicato, il 13 febbraio, un decreto che prevedeva una proroga fino al 31 dicembre 2026 e l’innalzamento dei tetti massimi da 37,50 a 50 euro per chi ha diritto al 25% di sconto e da 75 a 100 euro per chi ha diritto al 50%, il dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti ha fatto marcia indietro. E dunque arrivato il decreto del 19 febbraio che mantiene inalterati i tetti massimi e fissa la scadenza dell’iniziativa per il momento al 31 luglio 2026. L’ennesima svista sul tema, dopo lo strafalcione sul treno Sicilia Express dell’ultimo Natale e gli accrediti con somme maggiori rispetto al dovuto per i quali la Regione ha dovuto chiedere la restituzione ad agosto scorso.

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