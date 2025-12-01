Borse di studio, oltre 150 partecipanti alla seconda tappa di “Studiare Paga”

Aci Castello, Catania – Ha registrato una partecipazione di oltre 150 persone la seconda tappa di “Studiare Paga”, l’iniziativa promossa da SICILBANCA e Fondazione Sicana e rivolta alle figlie e ai figli dei soci, delle socie e del personale della Banca.

Un risultato che conferma l’interesse crescente verso un progetto che valorizza le giovani generazioni, le loro capacità e il percorso di studio quale investimento concreto per lo sviluppo del territorio.

Dopo l’esordio del 22 novembre a Serradifalco, l’appuntamento di Aci Castello – ospitato al Four Points by Sheraton Catania Hotel – ha visto la partecipazione di Salvo La Rosa, giornalista e conduttore televisivo e Giuseppe Castiglia, comico e artista. La loro presenza ha conferito alla serata un forte valore di condivisione, arricchendo la cerimonia di consegna delle borse di studio con un momento di intrattenimento capace di coinvolgere il pubblico e sottolineare la centralità dell’iniziativa.

Le borse di studio, articolate per grado di istruzione – dalla scuola primaria al dottorato – e assegnate sulla base di criteri meritocratici stabiliti dal regolamento interno della Banca, rappresentano un sostegno economico concreto volto a incoraggiare e accompagnare le studentesse e gli studenti più meritevoli. Un impegno che riflette la missione di un istituto di credito cooperativo profondamente radicato nel tessuto sociale ed economico siciliano: promuovere la crescita delle comunità locali e investire in tutte le nuove generazioni.

«Sostenere chi studia significa investire nella qualità sociale, culturale ed economica dei nostri territori», sottolinea SICILBANCA. «Studiare Paga testimonia in modo tangibile il ruolo che una banca del territorio può e deve svolgere: essere vicina alle famiglie, accompagnarle nei percorsi educativi e contribuire alla costruzione di un futuro più solido, sostenibile e inclusivo. Quando una banca sostiene lo studio, sostiene l’intera comunità».

“Studiare Paga” si conferma un progetto ormai consolidato nel panorama delle iniziative sociali promosse da SICILBANCA e Fondazione Sicana: nell’edizione 2025 sono state assegnate 100 borse di studio, un dato che conferma un impegno crescente verso la valorizzazione del merito e dell’impegno.

La terza e ultima tappa dell’iniziativa è in programma il 13 dicembre a Sambuca di Sicilia, presso la sede distaccata di SICILBANCA. Sarà l’occasione per premiare le ultime studentesse e gli ultimi studenti selezionati e per concludere un percorso che ha coinvolto centinaia di famiglie, rafforzando ulteriormente il legame tra la Banca, la Fondazione e il mondo della formazione.

