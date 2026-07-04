Botero in mostra ad Agrigento e Palermo

Agrigento – In Sicilia tornano le opere del maestro colombiano Fernando Botero in due esposizioni ad Agrigento e a Palermo: il 23 luglio “L’incanto del Mito” si snoderà tra Villa Aurea e gli spazi esterni della Valle dei Templi, e il 24 luglio “Il peso dei sogni” sarà negli spazi di Palazzo Riso, museo d’arte contemporanea della Sicilia.

Saranno esposte 37 opere tra dipinti, acquerelli, disegni e sculture, con i classici personaggi voluminosi, provenienti dalla Fernando Botero Zea Collection, alla presenza sia del figlio di Botero, Fernando Botero Zea, che del nipote, Fernando Botero Quintana, che firma con il critico d’arte Nicola Barbatelli la curatela dell’esposizione.

All’inaugurazione delle mostre parteciperà l’ambasciatrice della Colombia in Italia, Ligia Margarita Quessep Bitar.

Il progetto, dedicato ad uno degli artisti più riconoscibili e amati della scena internazionale, offre al pubblico un itinerario diffuso che mette in dialogo la forza universale del linguaggio boteriano con due luoghi simbolici della cultura siciliana: la memoria classica di Agrigento e la stratificazione storica e contemporanea di Palermo.

Ad Agrigento, a Villa Aurea, nel cuore del parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, sarà presentato un nucleo di opere pittoriche e su carta, mentre negli spazi esterni della Valle dei Templi troverà posto una selezione di sculture.

Il percorso agrigentino metterà al centro il rapporto tra forma, corpo e mito, proponendo un dialogo ideale tra le figure di Botero e l’eredità della classicità mediterranea.

A Palermo la mostra presenterà opere pittoriche, disegni e acquerelli, insieme alla scultura Serpente, offrendo una lettura del lavoro dell’artista colombiano centrata sul tema della permanenza della forma, della memoria e della presenza fisica dell’immagine.

L’iniziativa consente di attraversare le principali direttrici della poetica dell’artista scomparso nel 2023: la monumentalità del corpo, la dilatazione dei volumi, la centralità della figura umana, la natura morta, il mito e il rapporto tra pittura e scultura. In entrambe le sedi, le opere non saranno presentate come semplice celebrazione antologica, ma come parte di un racconto unitario capace di restituire la coerenza profonda di una ricerca artistica che ha segnato l’immaginario visivo contemporaneo.

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