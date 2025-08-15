In un altro lido della scogliera, ad Aci Castello, la polizia ha poi denunciato il titolare per alcune irregolarità amministrative, con multe di oltre 5.000 euro. Inoltre 63 chili di alimenti senza tracciabilità sono stati distrutti sul posto perché non idonei al consumo umano. Nel dettaglio mancava un locale adibito a spogliatoio per i dipendenti, le condizioni igienico-sanitarie erano precarie ed erano assenti le procedure di autocontrollo Haccp.