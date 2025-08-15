Catania – La polizia ha sospeso per 10 giorni l’attività della discoteca di uno stabilimento balneare di Catania, nella zona della scogliera, a causa di una rissa scoppiata sulla pista da ballo durante una serata. Un giovane portato in ospedale ha riferito ai medici di essere stato aggredito, così sono scattate le indagini degli agenti, che hanno ascoltato i testimoni e analizzato le immagini delle videocamere. La disputa era scoppiata per futili motivi e gli addetti alla sicurezza del locale, dopo averla sedata, avevano allontanato i giovani coinvolti. Uno di questi in ospedale ha raccontato di essere stato colpito con calci e pugni al volto e su tutto il corpo da diverse persone; in effetti gli sono state riscontrate contusioni varie e un trauma cranico facciale. Tenuto conto che il ragazzo è stato allontanato dal locale senza che il gestore si fosse accertati delle sue condizioni, è stata disposta la sospensione delle autorizzazioni per la gestione della discoteca.

In un altro lido della scogliera, ad Aci Castello, la polizia ha poi denunciato il titolare per alcune irregolarità amministrative, con multe di oltre 5.000 euro. Inoltre 63 chili di alimenti senza tracciabilità sono stati distrutti sul posto perché non idonei al consumo umano. Nel dettaglio mancava un locale adibito a spogliatoio per i dipendenti, le condizioni igienico-sanitarie erano precarie ed erano assenti le procedure di autocontrollo Haccp.

