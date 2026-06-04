Braccianti bruciati vivi, vittime e killer lavoravano insieme

Cosenza – A tre giorni dall’omicidio dei quattro braccianti bruciati vivi in un’auto, quello che il procuratore di Castrovillari definisce «un episodio di gravità inaudita», e il questore «una barbarie inspiegabile, un fatto disumano, una crudeltà inenarrabile», ci sono alcuni punti fermi e molti ancora da chiarire nella strage di Amendolara. Due pachistani, Safeer Hahmed e Ali Raza, sono stati fermati, «gravemente indiziati», espressione mai così appropriata dopo aver visto il video che ha ripreso tutte le fasi di quello che sembra un vero e proprio agguato. Ma perché lo hanno fatto, perché ricorrere a una tale violenza all’ora di pranzo di un lunedì di quasi festa, in un distributore pieno di telecamere, lungo una statale trafficata da pendolari e vacanzieri?

«Qual è il movente? Ci stiamo lavorando», si limita a dire il procuratore Alessandro D’Alessio in conferenza stampa. L’ipotesi del caporalato? Le parole dette ai cronisti dall’unico sopravvissuto («Non ci pagavano da un mese e noi ci siamo ribellati»)? «È una delle ipotesi da verificare», aggiunge laconico il magistrato. Nel buco nero dello sfruttamento del lavoro, in una terra che conosce da tempo questa piaga e non riesce (o fa poco) per debellarla, i confini sono spesso sfumati.

Rocco Zuccarella è il presidente dell’azienda agricola dove le quattro vittime avrebbe lavorato fino agli ultimi giorni di maggio. Lo conferma lui stesso, e dopo aver controllato il nome dei fermati, aggiunge che anche loro erano stati messi a contratto regolarmente. I killer erano caporali o braccianti? O entrambe le cose? E che cosa può avere scatenato una furia omicida così eccessiva, illogica, priva di un’apparente spiegazione?

L’auto con sette persone a bordo che si ferma alla stazione di servizio, Raza vestito di nero, alla guida del minivan, che scende apre il bagagliaio e innesca le fiamme (non è chiaro ancora se utilizzando il combustile del distributore o se aveva già predisposto delle taniche), Ahmed con abiti bianchi che contemporaneamente scende dall’altro lato, rompe la maniglia e poi impedisce che gli occupanti possano uscire, il fumo nero e le fiamme che avvolgono l’auto da cui riesce a uscire solo l’afghano Taj Mohammad Alamyar. Non c’è scampo invece per gli altri tre afghani, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi, Safi Iayjad, e per il pachistano, Waseem Khan. I corpi sono stati trovati carbonizzati, formalmente non è ancora stata confermata la loro identità.

È confermato invece che poco prima della tragedia un carabiniere della Forestale si era trovato davanti l’auto con i migranti, aveva notato dei movimenti strani e che qualcuno gettava delle buste di plastica dal finestrino. Probabilmente la lite era già iniziata, il carabiniere li segue fino al distributore, mostra il tesserino e li ammonisce. Poi va via. Sono le 13.30, inizia la mattanza. Fin qui le certezze (che il procuratore invita a considerare come «le positività di questa tragedia: la pronta risposta dello Stato soprattutto considerando che siamo al Sud e in Calabria). E avverte che l’inchiesta va avanti.

I due, per esempio, avevano dei complici? Nel video si vede che si allontanano a piedi; c’era qualcuno ad aspettarli? «Potrebbero essersi allontanati a piedi nella vegetazione e poi utilizzato mezzi di fortuna», spiega il capo della Mobile. Negato un terzo fermo, non confermati né smentiti approfondimenti su un altro pachistano, un certo Kassan, di cui avrebbe parlato il sopravvissuto, indicandolo come «un tipo violento».

Tutti, sia le vittime che i presunti assassini, avevano regolare permesso di soggiorno. I quattro morti erano arrivati nella zona a metà di aprile. Mentre i due pachistani in carcere (saranno sentiti stamattina), in Italia uno dal 2018 e l’altro dal 2022, erano incensurati.

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