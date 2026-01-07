«Brigitte Bardot è morta di cancro»: la rivelazione del marito Bernard d’Ormale, oggi i funerali dell’attrice in forma privata

Parigi – Brigitte Bardot è morta di cancro. A rivelarlo è stato il marito dell’attrice al settimanale Paris Match. «Brigitte ha resistito molto bene alle due operazioni a cui si è sottoposta per curare il cancro che alla fine le ha tolto la vita», ha dichiarato il marito, Bernard d’Ormale, in un’intervista pubblicata ieri sera sul sito web. Bernard d’Ormale non ha specificato di quale tipo di cancro soffrisse Brigitte Bardot, morta il 28 dicembre all’età di 91 anni.

Oggi si svolgeranno i funerali.

La cerimonia si svolgerà in forma privata nella chiesa di Notre-Dame de l’Assomption, con l’inhumazione nel cimitero marino della città. Sarà organizzato un omaggio aperto agli abitanti e ai fan della diva, con la funzione trasmessa su maxischermi allestiti nel centro della cittadina e sul porto. La presenza più attesa sarà quella di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, che ha in passato ricevuto il sostegno pubblico dell’attrice e che ha reso omaggio a Bardot definendola una «donna eccezionale, incredibilmente francese: libera, indomita e intransigente». Il presidente della Repubblica Emmanuel Macron non parteciperà alla cerimonia, nonostante avesse proposto un omaggio nazionale. Saint-Tropez, normalmente affollata di turisti e yacht di lusso, si è svuotata per la fine delle festività. Le strade del borgo sono silenziose, con bar e ristoranti chiusi per la bassa stagione, mentre gli hotel registrano il tutto esaurito per martedì sera in occasione delle esequie. La città della Costa Azzurra ha predisposto restrizioni alla circolazione e al parcheggio, mentre operai e fioristi allestiscono i luoghi della commemorazione e preparano composizioni floreali in memoria della diva.

Dove sarà sepolta

Brigitte Bardot, ritiratasi da decenni nella cittadina della Costa Azzurra, aveva sempre evitato cerimonie ufficiali, pur mantenendo un legame profondo con Saint-Tropez, che aveva contribuito a rendere famosa in tutto il mondo. La Fondazione Brigitte Bardot, impegnata nella tutela degli animali, supervisionerà l’omaggio pubblico sul Pré des Pêcheurs, un’area verde tra il borgo e il cimitero. Messaggi di cordoglio e fiori sono già stati depositati davanti alla casa di La Madrague e alla statua dorata dell’attrice, testimonianza dell’affetto di fan italiani, francesi, tedeschi e russi. Il cimitero marino, dove sarà sepolta, offre una vista panoramica sulla baia di Sainte-Maxime, sul massiccio dell’Estérel e sulle Alpi del Mercantour, completando il tributo a una delle figure più iconiche del cinema mondiale.

