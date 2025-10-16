Brigitte Bardot operata, è grave

Parigi – Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all’ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua casa di Saint-Tropez. Secondo i giornali della regione, Brigitte Bardot, che ha 91 anni, ha gravi problemi di salute e ha subito «un’intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia».

L’ex attrice simbolo degli anni Sessanta, dovrebbe uscire fra alcuni giorni dall’ospedale ma le sue condizioni restano «preoccupanti».

