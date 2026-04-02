Condividi "Brunello Cucinelli, la “via umanistica” della moda approda a Modica: shooting internazionale tra riservatezza e fascino barocco" sui social

Modica – Brunello approda a Modica.

Un colosso del lusso che supera il miliardo di euro di fatturato, circa 1.700 dipendenti e una rete globale con oltre 500 punti vendita multimarca: la maison Brunello Cucinelli continua a consolidare la propria presenza internazionale, affiancando al successo economico una forte costruzione dell’immagine culturale e valoriale del brand.

A rafforzare questa narrazione ha contribuito anche il cinema: a dicembre 2025 è uscito nelle sale il documentario Brunello – Il visionario garbato, diretto da Giuseppe Tornatore con musiche di Nicola Piovani, che racconta la filosofia imprenditoriale e la visione umanistica del fondatore.

È in questo contesto che si inserisce un evento destinato a proiettare la Sicilia sotto i riflettori della moda internazionale. A giugno, infatti, la maison avrebbe scelto Modica come set per uno shooting di alto profilo.

Il massimo riserbo circonda l’organizzazione, ma secondo indiscrezioni l’evento dovrebbe coinvolgere modelli, artisti e creativi provenienti da tutto il mondo, proponendosi come un appuntamento di respiro internazionale. Tra le location ipotizzate spicca il suggestivo Duomo di San Giorgio, uno dei simboli più rappresentativi del barocco siciliano e cuore identitario della città.

Se confermata nei dettagli, l’operazione rappresenterebbe una straordinaria occasione di visibilità per il territorio ibleo, capace di coniugare patrimonio storico, bellezza architettonica e nuove traiettorie della comunicazione globale. Una vetrina che potrebbe rafforzare ulteriormente l’immagine della Sicilia come scenario privilegiato per grandi produzioni artistiche e culturali legate al mondo del lusso.

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