Brutto frontale sulla Vittoria-Acate, due feriti, uno sbalzato fuori dalla vettura

Vittoria – La squadra operativa dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vittoria è intervenuta sulla strada provinciale Vittoria-Acate per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall’auto a causa dell’urto, l’altro è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Entrambi i feriti sono stati ricoverati all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Per i rilievi sul posto i Carabinieri di Vittoria.

© Riproduzione riservata