Santa Croce Camerina – Scontro autonomo di un Fiat Doblò nei pressi del mercato ortofrutticolo di Santa Croce Camerina, dove la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto l’invio di due squadre operative, una da Ragusa e l’altra dal distaccamento di Vittoria.

All’interno del mezzo viaggiavano quattro persone.

Tutti gli occupanti hanno riportato ferite e sono state trasferiti negli ospedali di Ragusa e Vittoria, un ferito in codice rosso è stato trasferito a Catania in elisoccorso.

I feriti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, la Polstrada ha effettuato i rilievi.