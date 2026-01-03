Bufera della Befana in arrivo, temporali e forte vento

Una burrasca di vento è imminente proprio sull’Italia. Le condizioni meteo sono previste in peggioramento già nelle prossime ore sul nostro Paese e, oltre alle precipitazioni, è previsto un deciso rinforzo dei venti su molte delle nostre regioni con la possibilità anche di mareggiate lungo le coste maggiormente esposte come indicato da Ilmeteo.it.

Imminente una burrasca di vento. Nelle prossime sono previste forti raffiche di Libeccio sui due estremi della Liguria e sulle coste della Toscana, a nord dell’Elba; intense correnti da sud-ovest sferzeranno anche i settori costieri del Lazio, nonché i versanti adriatici di Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, i litorali della Sicilia e della Sardegna settentrionale e orientale; vento forte, infine, anche su Campania, Basilicata, Calabria e Puglia.

Nel corso di Sabato 3 Gennaio avremo ancora raffiche di Libeccio molto intense sulle regioni meridionali, burrascose sui settori ionici di Sicilia e Calabria, nonché sul Salento. Forti raffiche di vento previste nelle prossime ore.

Dalla giornata di Domenica 3 Gennaio è prevista una decisa svolta fredda: i venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, a partire dalle regioni del Centro-Nord: ci aspettiamo Bora forte sul medio e alto Adriatico e Tramontana sulla Liguria.

Si aprirà dunque una fase decisamente fredda sull’Italia con il ritorno anche del maltempo su molte regioni e con il rischio pure di nevicate fino a quote bassissime. Non accenna a stabilizzarsi l’atmosfera sul nostro Paese dove anche nelle prossime ore alcune regioni saranno colpite da pioggia e forte vento.

La prossima settimana potrebbe vedere la vittoria dell’aria polare sull’aria subtropicale: in pratica, soprattutto dall’Epifania, il freddo potrebbe dilagare lentamente anche verso le regioni centrali con neve in pianura non esclusa dall’Emilia Romagna al Veneto ma, attenzione, anche fin sulla Toscana, le Marche e l’Umbria.

