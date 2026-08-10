Scicli – Caccia al Tesoro a Sampieri. Mercoledì 12 agosto h 18:00 appuntamento alla casina gialla sul lungomare di Sampieri vicino al moletto.

L’iniziativa si presenta come una caccia al tesoro sensoriale, pensata per muoversi lungo la spiaggia di Sampieri con curiosità e leggerezza. I partecipanti, sempre accompagnati da almeno un adulto, riceveranno una serie di indizi, piccole prove, sfide da superare, che li guideranno alla scoperta del litorale, della sua storia, dei suoi elementi naturali. Non si tratta di una competizione, ma di un percorso condiviso, dove ogni tappa è un’occasione per osservare, toccare, ascoltare, immaginare. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google La caccia al tesoro sarà arricchita da giochi con la sabbia, costruzioni, impronte, piccole creazioni effimere che il mare potrà portare via, come a ricordare che tutto ciò che si fa sulla spiaggia è parte di un ciclo più grande. Accanto a questi momenti più ludici, ci saranno micro-sfide inclusive, pensate per avvicinare i bambini alla LIS e al Braille in modo naturale e divertente.

DOVE: SAMPIERI

QUANDO: Mercoledì 12 agosto 2026

PUNTO DI INCONTRO: Lungomare di Sampieri, presso la “Casina gialla sul Molo” vicino il moletto.

ORE: 18:00

INFO UTILI: La caccia al tesoro avrà la durata di un’ora circa, sarà in parte in spiaggia, si consiglia, quindi, un abbigliamento adatto.

Non sono previste attività dentro l’acqua. E’ pensata per bambini dai 3 anni fino ai 14 anni. Il ticket di prenotazione on line al seguente link https:// sistemamusealescicli.it/ negozio/ticket/eventi/agire- al-mare-caccia-al-tesoro-alla- scoperta-di-sampieri/