Vanno al mare e trovano il cadavere di un uomo dentro a un sacco di plastica

Milazzo, Messina – Il cadavere di un uomo, riposto dentro a un sacco di plastica, è stato trovato, nel primo pomeriggio, in via Capuana nella zona di Ponente, a Milazzo. A segnalare alla polizia, che nella strada alle spalle del ristorante “Il Gabbiano”, c’era il corpo sono state alcune persone che stavano raggiungendo la spiaggia. L’area interessata si trova al confine con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto nei pressi del quartiere di Bastione. Sul posto il procuratore e il medico legale. La strada è stata chiusa al traffico.

La polizia ha sequestrato le riprese dalle telecamere di due villette ubicate nella zona dell’omicidio per cercare elementi utili alle indagini. Il corpo dell’uomo non ancora identificato, in quanto non aveva addosso documenti di riconoscimento, era dentro ad un grande sacco nero del tipo di quelli solitamente utilizzati per la spazzatura. Secondo indiscrezioni, sembrerebbe che l’uomo sia stato ucciso con un’arma da fuoco. Uno degli abitanti della zona dice di essersi accorto che era successo qualcosa notando l’arrivo delle macchine della polizia e dei carabinieri. “Questa strada non è molto frequentata – racconta Pippo Vento – ci passano soltanto gli abitanti di Bastione provenienti da mare o quelli che si recano in spiaggia. Sicuramente si sono accorti del sacco con il cadavere in quanto erano a piedi”. Il titolare del ristorante “Il Gabbiano” spiega, invece, che pur essendo a un centinaio di metri dal luogo del rinvenimento, l’ha saputo “per caso”. “E’ venuto il corriere a consegnarmi dei pacchi e stranamente si è presentato dalla porta di servizio. Mi ha detto che non l’hanno fatto transitare da via Capuana in quanto avevano trovato un uomo morto” dice. Due vancanzieri di ritorno in auto, transitati dalla strada poco dopo mezzogiorno, affermano di non aver visto nulla.

© Riproduzione riservata