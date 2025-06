Cade albero al terminal auto di Venezia, dieci feriti. Uno è grave

L’incidente nell’area del piazzale Roma, dove si fermano turisti e veneziani in attesa della partenza dei bus per la terraferma

Venezia – Nulla avrebbe lasciato presagire che il grosso leccio, piantato oltre 50 anni fa nel piazzale Roma, il terminal automobilistico di Venezia, potesse spezzarsi alla base del tronco, come avvenuto oggi, intorno alle 15, quando il grosso albero è caduto su una piccola folla di persone in attese dell’autobus. Dieci le persone rimaste ferite, due sono gravi. Tra loro anche un turista inglese. La più grave è una donna che era insieme alle figlie e al momento del crollo si trovava seduta proprio sul muretto sotto la pianta, che l’ha colpita quasi in pieno. La donna è ricoverata all’ospedale all’Angelo di Mestre, i medici si sono riservati la prognosi.

I soccorsi

I soccorsi e l’intervento da parte della polizia locale e dei vigili del fuoco nell’area dove è caduto l’albero sono stati tempestivi. I primi ad accorrere sono stati i vigili urbani, molti oggi in servizio per gli accessi a pagamento alla città. Complessivamente, fa sapere il coordinamento del 118, sono state soccorse 9 persone, 7 hanno riportato delle ferite, due solo qualche contusione. Oltre che a Mestre i feriti sono stati stabilizzati sul posto dal personale del Suem 118 e trasferiti con le ambulanze all’ospedale di Venezia città, il San Giovanni e Paolo, e all’ospedale di Mirano (Venezia). Le squadre accorse dalla centrale di Dorsoduro e da Mestre con tre autopompe lagunari hanno prestato soccorso ed estratto alcuni feriti rimasti sotto le fronde e i rami dell’albero.

Secondo una prima ricostruzione la pianta, con un tronco di notevoli dimensioni, si è staccata all’improvviso da un’aiuola sul piazzale, nella zona cosiddetta dei ‘tre ponti’, vicino a un’edicola, lasciando una enorme voragine nel terreno. Solitamente lì si fermano turisti e veneziani in attesa della partenza degli autobus per la terraferma. Sul posto dopo l’incidente sono arrivati due dirigenti del Comune, insieme a personale del 118, della polizia locale e vigili del fuoco. Intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia scientifica.

I vigili del fuoco hanno transennato e messo in sicurezza l’area, che è stata posta sotto sequestro dalla polizia locale. Gli stessi agenti della municipale stanno svolgendo gli accertamenti, ascoltando i testimoni e sono in contatto con l’ospedale per avere informazioni sulle condizioni dei feriti. “L’albero era all’apparenza sano e non ci si aspettava un crollo simile. Il leccio, imponente, era stato monitorato come gli altri alberi della città, ma non erano emerse criticità o situazioni di allarme” ha detto l’assessore comunale ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, che si è recata sul luogo.

Il sindaco Luigi Brugnaro in una nota stampa ha espresso vicinanza e solidarietà ai feriti e alle loro famiglie, augurando una pronta guarigione. “Desidero ringraziare sentitamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118, la polizia locale e tutte le forze dell’ordine intervenute tempestivamente, dimostrando grande professionalità e dedizione nel prestare immediato soccorso e garantire la sicurezza dell’area” ha aggiunto Brugnaro.

