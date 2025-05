Condividi "Cade albero per il vento in via Sebastiano Catania: due feriti" sui social

Catania – Erano le 12,20 circa quando il forte vento ha fatto cadere sulla sede stradale di via Sebastiano Catania un albero secolare. Il tronco, a quanto riferiscono dei residenti in zona, è crollato su un’auto parcheggiata, mentre due persone che erano in prossimità sono rimaste lievemente ferite e sono state portate al pronto soccorso. L’albero ha anche “fatto dei danni al nostro ingresso, infatti ora siamo chiusi in attesa”, riferiscono dal Bar San Nullo che si trova sul lato opposto della strada. Danni, la cui entità è da verificare, anche a due immobili adiacenti. Sul posto i vigili del fuoco stanno eseguendo le operazioni di rimozione.

L’albero si trova all’angolo con via Luigi La Ferlita, una strada senza sbocco utilizzata come parcheggio anche per raggiungere la vicina fermata della metropolitana “San Nullo” sulla circonvallazione. E non è la prima volta che accade un incidente: il 16 settembre del 2016 (foto in basso) era crollato un grosso ramo dello stesso albero, anche quella senza nessun ferito. Sia oggi che a settembre 2016 la scena è stata documentata da Sebastiano Anastasi, consigliere comunale e oggi presidente del Senato cittadino, che ha la sua segreteria a poca distanza, e che definisce il mancato incidente “un miracolo” e si dice molto scosso in quanto residente nel quartiere. “Vivo qui con la mia famiglia da ben 3 generazioni, sono talmente scosso da non proferire alcun commento. Certamente solo la casualità o l’ennesimo miracolo della nostra Santa Patrona ha evitato diversi morti e feriti gravissimi”, ha detto Anastasi.

Il pessimo stato dell’albero era quindi noto da anni e puntualmente denunciato da residenti e consiglieri di quartiere, con un intervento già richiesto ma finora non eseguito. “La potatura era stata richiesta, specificamente dal consigliere Spina, già nel 2023, ed era in programma dal 2024. Non è mai stata eseguita. L’ultima volta che è stata fatta a mia memoria è nel 2016 proprio quando era caduto un ramo. Oltre ai due ragazzi rimasti feriti c’era anche una terza persona, ma per fortuna è rimasta illesa”, riferisce il presidente del IV Municipio Rosario Cavallaro.

