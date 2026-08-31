Cade con la bici a Donnalucata, grave un anziano

Scicli – È successo stamattina a Donnalucata, dove un anziano ciclista è rimasto ferito in seguito a una caduta lungo viale della Repubblica. L’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, superando un dosso rallentatore, la ruota anteriore avrebbe improvvisamente perso aderenza o sarebbe fuoriuscita dalla sede, proiettandolo violentemente sull’asfalto.

Nell’impatto il pensionato ha riportato un grave trauma cranico e una profonda ferita al capo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e la polizia locale. I soccorritori hanno tentato per circa mezz’ora di rianimare l’uomo, riuscendo infine a stabilizzarlo prima del trasporto d’urgenza in ospedale a bordo dell’ambulanza. Il ciclista è stato trasferito all’ospedale di Ragusa.

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