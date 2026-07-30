Cade con la moto nel letto di un torrente, muore a 27 anni Sebastiano Portogallo

Giarre, Catania – Un meccanico di 27 anni, Sebastiano Portogallo, residente a Mascali, ha perso la vita nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto sul ponte Macchia, a Giarre. Il sinistro, che ha coinvolto solo il suo mezzo, si è consumato intorno alle 2:00.

Il giovane era alla guida di una Benelli Trk 500, un mezzo che gli era stato prestato da un amico, e stava percorrendo la strada in direzione Giarre. Per motivi che gli inquirenti stanno ancora cercando di chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo. L’impatto è stato di violenza estrema: la moto ha colpito dapprima un’Alfa 33 in sosta a bordo strada, per poi concludere la sua corsa contro le barriere di protezione del ponte.

La forza dell’urto ha scaraventato il ragazzo oltre il guard-rail, facendolo cadere nel letto del torrente sottostante, per un volo di circa quattro metri. La caduta gli è risultata fatale. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, ma ogni manovra di rianimazione si è rivelata vana: il ragazzo era già deceduto al momento dell’impatto.

Sul luogo della tragedia sono giunti anche i carabinieri del Norm della Compagnia di Giarre.

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