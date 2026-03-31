Cronaca
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31/03/2026 09:09

Cade dal cestello durante i lavori in un campetto, operaio morto

L'uomo non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate.

di Redazione

Enna -Un operaio è morto all’ospedale Umberto I dove era stato ricoverato dopo essere rimasto ferito durante alcuni lavori all’interno di un campo di calcio privato a Enna bassa. L’uomo sarebbe caduto da un cestello elevatore riportando gravi ferite. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso indagini dei carabinieri che lavorano assieme al nucleo ispettorato del lavoro e al servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

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