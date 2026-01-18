Cade dalla moto, batte la testa e muore a 15 anni Walter Diliberto

Gela, Caltanissetta – Tragedia questa mattina a Gela dove un giovane di 15 anni, Walter Diliberto, è morto a causa di un violentissimo trauma dopo un incidente stradale. Il giovane appassionato di motocross era in compagnia di altri appassionati delle due ruote e si trovava nelle campagne gelesi dove nel tempo sono stati realizzati diversi percorsi fuoristrada. Il giovane era in sella alla sua potente moto quando è caduto sbattendo violentemente la testa, a quanto pare su un masso. I compagni subito hanno allertato il 118 i cui soccorritori hanno trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale di Gela. Qui i medici hanno provato a rianimarlo ma alla fine hanno dovuto costatare il decesso.

