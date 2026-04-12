Cade dentro la vasca idrica e muore annegata

Ravanusa, Agrigento – Un terribile incidente domestico.

Una pensionata ottantenne, Maria Giordano, di Ravanusa, è morta dopo essere precipitata all’interno della vasca idrica della sua casa, in via Silvio Pellico. L’anziana era andata a controllare le scorte d’acqua a disposizione, verosimilmente come faceva spesso vivendo in una provincia dove la crisi idrica è perenne. Ma è precipitata dentro il serbatoio ed è morta per annegamento con conseguente arresto cardiaco.

A dare l’allarme è stata la figlia che ha chiamato la vicina di casa non riuscendo a mettersi in contatto con la madre. Ed è stata propria la vicina a fare la tragica scoperta. Inutile l’intervento dei sanitari del 118. Stanno indagando i carabinieri.

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