Cade nel canale con l’auto, un 32enne albanese si tuffa e lo salva: “Stava per morire”

Padova – Deve la propria vita a un 32enne albanese Giuseppe Salvalajo, imprenditore padovano salvato dalle acque del canale Battaglia poco dopo le 11.00 di giovedì 20 novembre.

L’anziano impresario, fondatore dell’omonima azienda che opera nel settore dei recuperi architettonici di pregio, è finito nel fiume con la propria auto. Era appena uscito di casa, la dimora storica Villa Molin, una delle più belle ville del rinascimento veneto. Per cause da chiarire ha perso il controllo della sua Toyota Yaris e è rimasto sotto choc all’interno dell’abitacolo mentre l’auto si inabissava, trasportata dalla corrente nel tratto del canale che congiunge Padova a Battaglia Terme.

“Mi sono buttato subito in acqua – spiega Elton Zefi, 32 anni compiuti proprio quel giorno, alto quasi due metri – e in un attimo con l’aiuto di un altro passante siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe, che conosco da tempo. Non ho avuto paura, pensavo solo che bisognava fare presto”.

Le condizioni dell’anziano, spavento a parte, sono buone.

© Riproduzione riservata