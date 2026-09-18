Cade un fulmine a Marina di Modica, commerciante illeso per miracolo

È successo venerdì mattino.

Modica – È accaduto venerdì mattina a Marina di Modica, durante la bomba d’acqua che si è abbattuta sulla fascia costiera ragusana dalle 7 alle 9 del mattino.

Un fulmine è caduto a circa otto metri di distanza di un modicano, un commerciante, che terrorizzato ha assistito alla potente scarica elettrica che si è abbattuta a pochi metri di distanza da lui.

L’uomo è rimasto in stato di shock senza per fortuna alcuna conseguenza fisica dal pericolo appena corso.

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