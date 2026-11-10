Cadono calcinacci da palazzo Beneventano

È accaduto stamattina.
di Redazione
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Scicli – Cadono piccoli calcinacci dalla facciata di Palazzo Beneventano limitrofa alla farmacia in via Duca degli Abruzzi in centro storico a Scicli.
Stamani intorno alle ore 8 alcuni calcinacci si sono distaccati dalla facciata del palazzo settecentesco Patrimonio dell’Umanità Unesco.
Si tratta di un immobile di proprietà privata e i privati eredi saranno destinatari di una ordinanza di messa in sicurezza dell’edificio.
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