Cronaca
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10/11/2026 12:49

Cadono calcinacci da palazzo Beneventano

È accaduto stamattina.

di Redazione

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Scicli – Cadono piccoli calcinacci dalla facciata di Palazzo Beneventano limitrofa alla farmacia in via Duca degli Abruzzi in centro storico a Scicli.

Stamani intorno alle ore 8 alcuni calcinacci si sono distaccati dalla facciata del palazzo settecentesco Patrimonio dell’Umanità Unesco.

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Si tratta di un immobile di proprietà privata e i privati eredi saranno destinatari di una ordinanza di messa in sicurezza dell’edificio.

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