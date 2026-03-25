Calcio, lo sciclitano Angelo Nigito alla Final Four di Coppa Italia U19 Futsal

Scicli – Lo sciclitano Angelo Nigito, calciatore della squadra di calcio a 5 Meta Catania, oggi 25 marzo insieme alla squadra under 19, sarà nelle Marche per disputare la semifinale e la finale della “Final Four Di Coppa Italia U19 Futsal”.

Angela ha iniziato a praticare basket all’età di 4 anni e a giocare a calcio all’età di 11. La sua carriera calcistica inizia in realtà con la convocazione all’ Evolution Programme di Futsal, per una serie di allenamenti settimanali tra il 2022 e il 2023. Quindi, nel 2023, la convocazione nella rappresentativa Siciliana di calcio a 5 al Torneo delle Regioni a Verona.

Nello stesso anno Nigito è stato contattato dalla Meta Catania per far parte della squadra under 15, decidendo tuttavia di continuare a fare esperienza nella squadra locale. Meta Catania ha continuato a tenerlo sempre sott’occhio e nel 2025 Angelo ha infine deciso decide di accettare la proposta della Meta.

Nel settembre 2025 è stato tesserato dalla Meta Catania under 19, da qui il trasferimento nella città etnea dove agli studi all’ultimo anno del Liceo Scientifico di Catania alterna gli allenamenti. È dello scorso dicembre la convocazione per una partita in seria A dalla prima squadra. Oggi, insieme alla squadra under 19, Angelo Nigito è andrà nelle Marche, dove si disputerà la semifinale e la finale della “Final Four Di Coppa Italia U19 Futsal”.

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