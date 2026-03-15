Calcio, Modica torna a sognare: i rossoblù conquistano la Serie D con quattro giornate d’anticipo

Modica – Tutto sembra tornare al proprio posto. La comunità, gli sportivi, gli appassionati, gioiscono. Modica rivive.

I rossoblù hanno conquistato matematicamente la Serie D con quattro giornate di anticipo, riportando entusiasmo, orgoglio e passione in una piazza che da sempre vive di pallone e appartenenza.

È un progetto di lavoro quotidiano e di una visione costruita passo dopo passo. Il Modica Calcio ha dominato il campionato con autorità, dimostrando solidità, qualità e soprattutto una fame che non si è mai spenta durante tutta la stagione.

La festa, adesso, può iniziare. La Città può abbracciare la propria squadra, simbolo di identità e orgoglio sportivo.

Dietro questo traguardo c’è il lavoro della società guidata dal presidente Mattia Pitino, affiancato da Luca Gugliotta, una dirigenza che negli ultimi anni ha costruito con pazienza e determinazione un progetto credibile e ambizioso. Non solo risultati sul campo, ma una struttura organizzativa solida, capace di riportare il Modica nel calcio che conta.

Il successo di oggi non è soltanto una promozione: è il ritorno di una tradizione. La Serie D rappresenta per Modica un palcoscenico più vicino alla propria storia, al livello che una piazza così calorosa merita.

La città adesso si prepara alla grande festa. Sarà la festa di tutti: tifosi, famiglie, bambini con la maglia rossoblù e di chi non ha mai smesso di credere nel ritorno del Modica tra le grandi del calcio dilettantistico.

E mentre il campionato deve ancora terminare, con quattro giornate ancora da giocare, la squadra può già godersi l’abbraccio della sua gente. Perché a Modica il calcio non è soltanto uno sport. È memoria, passione e futuro.

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