Restano col bollino rosso Catania, Palermo e Messina

Condividi "Caldo africano, 46 gradi nel ragusano, il picco è a Santa Croce Camerina" sui social

Santa Croce Camerina – Un’isola arroventata da giorni. E lo sarà anche nelle prossime 48 ore. Catania, Palermo e Messina restano tra le città in bollino rosso secondo il sistema di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Secondo gli esperti, bisognerà attendere giovedì per un calo termico.

Intanto il caldo continua a picchiare forte. Secondo i dati odierni del servizio informativo agrometeorologico siciliano, il primato di giornata spetta a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, con 46 gradi. Sul poco gradevole podio salgono anche Enna (45.5°) e Gela (45.4°).

Tra i capoluoghi, dopo Enna, è Palermo la città più calda (44.3°), seguito da Caltanissetta (44.1°), Agrigento (43.5°), Siracusa (42.3°), Trapani (41.5°), Ragusa (40.8°). Restano sotto la soglia dei 40 gradi solo Catania e Messina, dove la massima raggiunge i 38.5 gradi.

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