Caldo africano, benvenuti i 43 gradi in Sicilia…

Nella prossima settimana, dopo Francia e Spagna, si rischiano picchi di oltre 39-40°C anche sull’Italia. L’ennesima bolla di calore africana sta interessando l’Europa occidentale, in modo particolarmente critico ancora una volta Francia e Spagna con l’Italia che, per ora, rimane in una posizione relativamente marginale. Nonostante anche il nostro Paese abbia sperimentato picchi di tutto rispetto (38-39°C al Nordovest), 3B Meteo segnala nei giorni scorsi punte di 40°C sulla Francia centro-occidentale, fino a 42-43°C in Spagna.

“Per quanto riguarda l’Italia ci attendiamo un temporaneo e parziale indebolimento strutturale dell’anticiclone subtropicale nel weekend con qualche temporale anche forte sabato al Nord e domenica lungo Appennino e versante adriatico – spiega Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com -. In questa fase a livello locale potranno manifestarsi anche violente grandinate e colpi di vento. Tuttavia la tregua sarà breve in quanto pare proprio che già all’avvio della prossima settimana la cupola anticiclonica africana tornerà rapidamente a potenziarsi investendo in pieno questa volta l’Italia.”

Da mercoledì 15 in avanti non sono da escludersi picchi davvero notevoli: fino a 38-41°C al Sud, anche 42-43°C su Sardegna e Sicilia, fino a 37-40°C pure sulle zone interne del Centro. Al Nord qualche grado in meno ma con afa questa volta più accentuata, fatto che renderà quindi le temperature percepite comunque elevate. Anche lungo i settori costieri le temperature si dovrebbero mantenere su valori inferiori ai picchi, ma come per la Pianura Padana l’afa potrebbe farsi sentire in modo opprimente.

Inevitabile in questo contesto la possibilità delle cosiddette notti tropicali, ossia con temperature che potrebbero non scendere sotto i 24-25°C specie su coste e aree urbane, mentre intorno alle ore 22-23 si potranno avere ancora valori prossimi ai 30°C (se non superiori nelle grandi città). Va da sé che il problema non sarà solo il picco di calore in sé, ma per quante ore saranno perpetrate temperature sopra i 33-34°C nell’arco di tutta la giornata e questo potrebbe essere significativo esasperando la sensazione di disagio bio-climatico.

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