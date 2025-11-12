Condividi "Caldo, altro che estate di San Martino, è estate e basta in Sicilia" sui social

Con la rimonta dell’anticiclone su mezza Europa, il tempo si è stabilizzato anche sull’Italia. Solo sulla Sicilia nordorientale si attarda una residua variabilità innescata da una vecchia circolazione depressionaria che si è ormai allontanata verso la Grecia. Quindi clima soleggiato e temperature in aumento, soprattutto su colli e monti, per la cosiddetta estate di San Martino, il periodo autunnale in cui dopo i primi freddi arriva un tepore fuori stagione.

L’anticiclone subtropicale rimarrà protagonista fino a giovedì, con temperature massime al di sopra dei 20 gradi in Sicilia. Quindi da venerdì inizierà gradualmente a indebolirsi, sotto la spinta di una vasta depressione atlantica che comunque faticherà ad avanzare verso levante.

