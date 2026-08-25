Caldo, attesi 43 gradi in Sicilia

Quella appena iniziata sarà una settimana estrema, sia per i forti temporali in arrivo sulle regioni settentrionali sia per l’ondata di caldo africano che interesserà il Sud, con la Sicilia che ancora una volta friggerà letteralmente. Le temperature più alte sono previste nel fine settimana, quando addirittura Catania dovrebbe sfondare il muro dei 40 gradi: appuntamento sabato con la massima di 43, mentre Palermo e Siracusa tra venerdì e domenica potrebbero mantenersi poco sotto i 40.

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