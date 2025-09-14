Caldo fuori stagione fino al 21 settembre, punte oltre 34 gradi in Sicilia

Dopo le perturbazioni e le piogge insistenti degli ultimi tempi, all’orizzonte si intravede una nuova svolta. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma un deciso miglioramento delle condizioni meteo “grazie al ritorno in grande stile di un vasto campo di alta pressione che, già da oggi si distenderà su buona parte del bacino del Mediterraneo inglobando anche il nostro Paese”. Oltre ad una maggiore stabilità atmosferica da Nord a Sud, è atteso anche un deciso aumento delle temperature con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche di riferimento, riferisce Gussoni. In avvio della prossima settimana sono previste punte massime intorno ai 26-27°C sulle pianure del Nord, e fino a 28-30°C al Centro Sud e in Sicilia e Puglia previsti picchi a 33-34°C. A parte il passaggio di un rapido fronte temporalesco nel corso di Martedì 16 sulle regioni del Triveneto, “l’Italia si troverà in un vero e proprio ‘blocco atmosferico’, ovvero una distensione dell’anticiclone per diverse migliaia di chilometri (da sud-ovest verso est/nordest) a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo, da Gibilterra fino al cuore del continente (Germania e Francia) almeno fino al 20/21 di settembre”. Qualcosa potrebbe iniziare a cambiare in vista dell’Equinozio d’Autunno (lunedì 22 settembre). Nell’ultima parte del mese infatti delle correnti più fredde e instabili in discesa dal Nord Europa tenteranno di erodere l’Anticiclone, cercando uno sbocco anche verso il bacino del Mediterraneo. NEL DETTAGLIO Domenica 14. Al Nord: stabile e tanto sole, specie al pomeriggio. Al Centro: sereno o con più nubi su Toscana e Marche. Al Sud: bel tempo. Lunedì 15. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo Martedì 16. Al Nord: sole e temperature in aumento. Al Centro: stabile e più caldo. Al Sud: sole e caldo TENDENZA: netta rimonta anticiclonica, bel tempo e più caldo.

