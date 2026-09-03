Caldo, la nuova ondata di settembre: ecco quando arriva il picco, temperature fino a 14 gradi sopra la media

Nonostante sia iniziato l’autunno meteorologico, per convezione fissato il 1° di settembre, l’estate è tutt’altro che finita. Anzi, è imminente una nuova ondata di caldo africano, la sesta della stagione, destinata a culminare proprio durante il primo weekend del mese.

Il picco del caldo

Avremo di nuovo a che fare con punte di 37/39°C, con lo zero termico che oscillerà intorno a quota 4800m fin sulle Alpi occidentali, e con condizioni di afa.

Il percorso sarà molto graduale, tanto che nelle prossime 48 ore le temperature si manterranno pressoché invariate, anche se già superiori alle medie del periodo di alcuni gradi. Nel weekend invece l’anticiclone africano si rinforzerà con decisione alle latitudini mediterranee e le temperature si impenneranno, portandosi anche 12/14°C sopra la norma su tratti del Centro-Nord.

Le previsioni

I primi giorni di settembre sono cominciati con l’alta pressione sempre protagonista alle latitudini centro-meridionali europee e con le perturbazioni atlantiche costrette a scorrere oltre il suo bordo settentrionale. Il tempo sull’Italia si mantiene stabile e in prevalenza soleggiato e gli unici disturbi saranno caratterizzati, fino a giovedì, dalla formazione di qualche locale rovescio o focolaio temporalesco di calore fino a giovedì in prossimità dei rilievi alpini e appenninici.

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