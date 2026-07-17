Caldo record in Sicilia, oggi venerdì 17 luglio la giornata più rovente

La Sicilia si prepara a vivere le ore più difficili di questa eccezionale ondata di calore. Secondo le ultime previsioni, oggi venerdì 17 luglio sarà la giornata più rovente dell’estate finora registrata, con temperature che nell’entroterra potranno raggiungere i 45 gradi. Una situazione che mette l’Isola al centro dell’emergenza caldo insieme alla Sardegna, mentre il Nord Italia continua a fare i conti con temporali e grandinate. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, per un primo allentamento della morsa africana bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana. Fino ad allora il caldo continuerà a dominare la scena, soprattutto nelle province interne della Sicilia.

In Sicilia, le prossime ore saranno caratterizzate da sole prevalente, cielo sereno e temperature ben oltre le medie del periodo. Tra le città più calde figura Caltanissetta, dove sono attesi valori compresi tra 41 e 42 gradi, mentre Agrigento potrà raggiungere i 39 gradi. Nelle aree interne dell’Isola il quadro sarà ancora più estremo: secondo le stime degli esperti, i termometri potrebbero arrivare fino a 45 gradi, rendendo particolarmente difficili le attività all’aperto durante le ore centrali della giornata. Anche lungo le coste, da Palermo a Catania, passando per Trapani, Siracusa, Messina e Ragusa, il caldo sarà intenso, aggravato da elevati livelli di umidità che faranno aumentare la temperatura percepita.

L’apice dell’ondata africana è atteso proprio nella giornata di venerdì 17 luglio. Mentre al Nord continueranno a svilupparsi temporali soprattutto lungo l’arco alpino, al Centro-Sud il sole resterà protagonista e le temperature continueranno a salire. In Sicilia e Sardegna sono previste le punte più elevate dell’intero Paese, con valori che nelle zone interne potranno raggiungere 44-46 gradi. Una situazione che richiederà particolare prudenza, soprattutto per anziani, bambini, persone fragili e lavoratori esposti al sole.

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