Calendari da tavolo ai dipendenti: la strenna del Libero Consorzio di Ragusa nell’era degli smartphone

Ragusa – Nel tempo delle agende digitali, dei calendari condivisi e delle notifiche che arrivano in tempo reale su smartphone, pc e smartwatch, c’è ancora chi punta sulla carta. Il Libero consorzio comunale di Ragusa ha infatti acquistato calendari da tavolo e planning per tutti i settori dell’ente, sostenendo una spesa complessiva di 537,36 euro IVA inclusa.

La cifra emerge da una determinazione dirigenziale che dispone la liquidazione della fornitura di calendari cartacei destinati ai dipendenti per l’anno 2025.

La scelta solleva più di una perplessità sul piano dell’opportunità. In un’epoca in cui la pubblica amministrazione parla di digitalizzazione, transizione ecologica e riduzione degli sprechi, l’acquisto di calendari da tavolo ricorda più una strenna natalizia d’altri tempi che uno strumento realmente necessario.

Ogni dipendente ha già il calendario sempre a portata di mano, aggiornato e sincronizzato su più dispositivi. La spesa, seppur contenuta, diventa così emblematica di una certa difficoltà ad abbandonare abitudini del passato, anche quando la tecnologia offre alternative più moderne, economiche e sostenibili.

