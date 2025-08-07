Calo del turismo nel ragusano, Repubblica si interroga

Ragusa – Ampio reportage a firma di Giorgio Caruso su Repubblica di oggi circa il calo del turismo nel ragusano. “L’effetto Montalbano non traina più Ragusa, senza voli, tagliati fuori”.

La crisi dell’aeroporto di Comiso e il calo del potere di acquisto del ceto medio sono tra le cause del decremento di presenze, fenomeno che si registra in altre località italiane colpite dall’inflazione galoppante.

Il Commissario Montalbano è un classico e come tale il cineturismo legato a Montalbano si autoalimenta. Molti dei telespettatori dello sceneggiato che erano davanti alla Tv nel 1999 non ci sono più, altri che in quegli anni erano appena nati sono odierni spettatori.

Pensare che il fenomeno del turismo legato al Commissario Montalbano muoia è sbagliato: come tutti i classici, vi è un turn over di lettori e spettatori attraverso le generazioni.

© Riproduzione riservata