Caltanissetta, ritrovate le due sorelline scomparse di 8 e 12 anni

Caltanissetta – Ritrovate Benedetta e Domitilla, le sorelline di 12 e 8 anni scomparse ieri sera, intorno alle 20.10, a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta.

Da ieri sera si erano perse le tracce delle due bimbe.

Secondo le prime informazioni, sono state ritrovate in un negozio gestito da cinesi in corso Vittorio Emanuele, vicino alla loro abitazione, da cui si erano allontanate.

Secodo una prima ricostruzione la sera erano a casa da sole E la scomparsa sarebbe avvenuta poco dopo le 20. Il padre, Alessandro Costanza, ha presentato questa mattina una denuncia ai carabinieri della stazione di San Cataldo. Carabinieri e polizia hanno già avviato le ricerche su tutto il territorio. Aggiungi Ragusanews alle tue Fonti Preferite su Google

Il padre: «Salutate e più viste» «Le ho viste l’ultima volta ieri sera, intorno alle 20, le mie figlie

Benedetta e Domitilla erano insieme a me – dice Costanza -. Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all’altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa,

però, non le ho più viste». Costanza si trova attualmente insieme ai carabinieri della stazione di San Cataldo che

hanno avviato i primi accertamenti. «Le mie figlie sono conosciute e

ben volute da tutti, frequentano il catechismo – aggiunge – Benedetta purtroppo non ha il telefono cellulare che si è rotto e siamo in attesa di

comprargliene uno nuovo. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere». Costanza ha sei

figli «tutti affidati a me, nella fase di separazione dalla mia ex

moglie».

«Ho sei figli che amo da morire» Su Facebook aveva scritto: «I figli sono un dono prezioso di Dio e come tale sacro e inviolabile. Il mio più prezioso dono per il quale desidero ogni

sorriso in ogni istante. Vi amo da morire figli miei, a voi

dedico ogni piccola cosa, ogni cosa che faccio, tutte le

giornate di intenso e duro lavoro, ogni attimo, come il sangue

che mi scorre nelle vene».

Sono rimaste chiuse nel negozio dei cinesi

Sembra siano rimaste chiuse nel locale da ieri sera. A trovarle sono stati i volontari della protezione civile su segnalazione di una donna. Benedetta e Domitilla Costanza, di 12 e 8 anni, erano sparite intorno alle 20.10, mentre si trovavano proprio in corso Vittorio Emanuele. Questa mattina il padre (i genitori sono separati) è andato dai carabinieri per presentare la denuncia.

In queste ore è saltato fuori che nel 2023 i genitori sono stati denunciati per maltrattamenti nei confronti dei figli, che in quella fase sono stati affidati a una comunità. Nel 2024 i sei bambini della coppia sono stati affidati al padre, con il quale vivono. La madre delle bambine, di origini straniere, risiede in un’altra città.

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