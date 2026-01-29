Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, il nuovo comandnate è l’ing. Pirillo

Ragusa – Il prossimo 31 gennaio nella sede del Comando di Ragusa avrà luogo l’avvicendamento al vertice del Comando L’ing. Augusto Alessio Fonti che ha diretto il Comando dal 01.10.2024 lascia l’incarico per assumere la direzione del Comando di Enna.

Il nuovo Comandante ò l’Ing. Fabrizio Pirillo, in servizio nel corpo nazionale dal 2006 ha lavorato presso la Direzione Regionale Calabria, ed ha svolto le funzioni vicarie al Comando Vigilfuoco di Cosenza, nominato primo dirigente lo scorso agosto ed assegnato alla direzione del Comandi di Ragusa a decorrere dal 02.02.2026.

