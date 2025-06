Camera: Minardo riconfermato Presidente della Commissione Difesa

Roma – Con 19 voti su 25 presenti il deputato Nino Minardo è stato riconfermato Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati. Sono due i voti in più rispetto alla maggioranza di Centrodestra per il deputato siciliano che continuerà così a guidare la IV Commissione di Montecitorio.

“Questo voto – dice Minardo – è il riconoscimento di un lavoro portato avanti insieme, sempre con spirito di collaborazione tra maggioranza e opposizione, nell’interesse esclusivo del nostro Paese”.

La Commissione Difesa della Camera, in questa prima parte della legislatura, ha svolto 448 sedute e oltre 50 audizioni, ha fornito 49 pareri su decreti ministeriali, piani di riparto e interventi pluriennali, ha approvato 4 proposte di legge in sede referente e ha avviato 4 indagini conoscitive.

“In Commissione – sottolinea il Presidente – abbiamo affrontato molte questioni di rilevanza strategica, dal sostegno all’Ucraina all’approvazione dei programmi d’arma, dalla conferma delle missioni internazionali alla ratifica di accordi come il GCAP. Non si tratta solo di atti parlamentari, ma del segno concreto di un senso di responsabilità condiviso verso la sicurezza nazionale e gli impegni internazionali dell’Italia” conclude.

